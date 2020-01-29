Дело об убийстве Даши Лукьяненко: заседание суда проведут в закрытом режиме

Раздельнянский районный суд Одесской области постановил, что дело об убийстве 11-летней Дарьи Лукьяненко из пгт Ивановка, совершенное в июне 2019 года, судьи рассмотрят в закрытом режиме.

Соответствующее ходатайство было подано представителем прокуратуры при проведении подготовительного заседания, состоявшегося 27 января.

Обвиняемый Николай Тарасов и сторона, представляющая его интересы, просят, чтобы заседание проходило в открытом режиме.

Коллегией судей же принято решение о том, что 6 февраля заседание пройдет в закрытом режиме.

Во время перерыва Тарасов сказал журналистам, что не убивал Дарью и его признаний правоохранители добились путем давления, угрожая убить его или причинить вред родным.

Однако, от признательных показаний он не отказался по рекомендации адвоката, который посоветовал сделать это на заседании в открытом режиме.

Напомним, что пропавшую 13 июня 2019 года девочку нашли через неделю мертвой на дне выгребной ямы во дворе местного жителя Николая Тарасова.

Преступление было квалифицированно сразу по четырем статьям: попытка изнасилования, похищение, умышленное убийство и надругательство над телом.

od-news.com

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