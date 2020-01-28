В Одесской области возле дороги обнаружили тело мужчины

27 января примерно в 07:00 утра возле участка трассы Одесса-Киев, расположенный недалеко от с.Болгарка Раздельнянского района, нашли тело мужчины.

Правоохранителям, работавшим на месте происшествия, удалось установить личность погибшего, которым оказался одессит 39 лет. Согласно предварительному заключению, мужчину сбил автомобиль и он скончался в результате полученных травм. Водитель транспортного средства скрылся с места ДТП, сейчас полиция разыскивает машину, ставшую причиной трагедии. Теперь решается вопрос о внесении в Единый реестр информации в соответствии с ч.2 статьи 286 УК Украины.

od-news.com

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