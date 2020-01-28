В Одесской области при пожарах погибли два человека

В ночь на 27 января в одноэтажном доме, расположенном в пгт Тарутино, произошел пожар. Спасателей вызвали люди, увидевшие огонь. Прибывшие на вызов пожарные полностью ликвидировали пламя, охватившее 25 кв.м. площади. К сожалению, во время тушения они обнаружили тело владельца 63 лет, второго мужчину удалось спасти. Пострадавшего госпитализировали с диагнозом ожоги 50% поверхности тела. Теперь проводят расследование для установления причины смерти владельца дома и появления возгорания.

Аналогичное происшествие произошло той же ночью в жилом доме в Ананьеве. Там огонь охватил матрас и постельные принадлежности, и с пламенем сумел справиться сын хозяйки дома еще до приезда пожарных. На месте обнаружили тело владелицы дома 62 лет, и теперь устанавливают причину ее смерти и появления возгорания.

По материалам: 7 канал

od-news.com

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