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В Одессе для девочек из интернатов собирают красивые вещи

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В Одессе для девочек из интернатов собирают красивые вещи
В Одессе организовали акцию "Подари платье. Сделай правильный выбор" для девочек с инвалидностью, воспитывающихся в школе-интернате на ул. Макаренко, 20.
Для проекта также ищут фотографов, парикмахеров, визажистов.
Об этом стало известно от одесситки Аллы Омельченко, которая является организатором данной акции.
Наиболее востребованными размерами являются вещи на девочек подростков 13-16 лет.
14 февраля собираются провести фотосессию. Платья можно прислать по "Новой почте" Алле Омельченко. Главной целью является подарить позитив и вызвать добрые эмоции у этих особенных детей.
Наряды нужны как для подростков, так и для детей.

 

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