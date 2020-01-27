В Одесской области девушка спрыгнула с 7 этажа: подробности
В Черноморске поздним вечером 24 января 19-летняя девушка упала с высоты 7-го этажа из дома по ул. им. Виталия Шума. Она осталась жива, о чем сообщила мать девушки - Татьяна Швец.
Убитая горем мать просит неравнодушных одесситов, а также жителей Черноморска помочь её дочери донорской кровью. Необходима 3-я положительная группа крови.
"У меня сегодня произошла беда. Моя доченька Настя Швец сбросилась с 7 этажа. Срочно нужна кровь 3 положительная. Дочь находится в Ильичевской больнице в отделении реанимации", - написала женщина.
По какой причине девушка совершила этот шаг вниз с высоты, пока остается неизвестным. За её жизнь борются врачи.
У неё диагностированы многочисленные травмы и она находится в районной больнице в очень тяжелом состоянии.
Решался вопрос о возбуждении уголовного производства.
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