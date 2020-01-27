В Одессе в трамвайном вагоне состоялась веселая свадьба
В Одессе молодожены арендовали для празднования свадьбы трамвайный вагон и несколько часов ездили в нем со своими гостями по городу.
О необычной и довольно оригинальной свадьбе стало известно из сообщения в социальных сетях.
Сыграли свадьбу Константин Иванов, являющийся ветераном АТО, и его возлюбленная - блогер Вероника Налета.
Для того, чтобы сыграть свадьбу своей мечты, они арендовали трамвайный вагон у коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс".
Несколько часов этот свадебный вагон передвигался по городу, а внутри него звучали песни, были танцы. На свадьбе был и одесский рок-музыкант Стас Подлипский, исполнявший вживую свои произведения.
По материалам: Думская
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