В Одессе упала с высоты 14 этажа женщина: подробности

В Одессе на ул. Каманина с высоты 14 этажа 25 января спрыгнула женщина. Сделала она это из окна своей квартиры.

О случившейся трагедии сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области.

Как полицейские выяснили при расследовании обстоятельств случившегося, женщина совершила этот роковой шаг по причине невозможности терпеть мучившее её онкологическое заболевание.

Правоохранитиели проводили расследование случившегося и решали вопрос о квалификации данной трагедии.

od-news.com

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