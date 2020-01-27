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В Одессе упала с высоты 14 этажа женщина: подробности

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В Одессе упала с высоты 14 этажа женщина: подробности
В Одессе на ул. Каманина с высоты 14 этажа 25 января спрыгнула женщина. Сделала она это из окна своей квартиры.
О случившейся трагедии сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области.
Как полицейские выяснили при расследовании обстоятельств случившегося, женщина совершила этот роковой шаг по причине невозможности терпеть мучившее её онкологическое заболевание.
Правоохранитиели проводили расследование случившегося и решали вопрос о квалификации данной трагедии.

 

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