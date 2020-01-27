В Одессе состоялось траурное собрание в честь Дня памяти жертв Холокоста

В Одессе в здании Русского театра состоялось траурное собрание, отмечая День памяти жертв Холокоста.

27 января весь мир вспоминает те страшные события, которые произошли с еврейским народом.

Участие приняли руководители города Одессы и области, представители дипломатических миссий, представители еврейской общины Одессы и региона, члены Одесской ассоциации евреев, пережившие гетто и нацистские концлагеря, представители Одесского музея Холокоста, представители Израильского культурного центра.

Собравшиеся почтили память всех, кто погиб от жестокости, на которую только способно человеческое существо.

Крайне важно сохранить память о том, что было пережито в период Холокоста. Он является символом наибольшего проявления ненависти в истории человечества. Нужно всегда помнить о трагедии и не допустить подобного реванша абсолютного зла.

Источник: Правда за Одессу

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od-news.com

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