В Одессе состоялось траурное собрание в честь Дня памяти жертв Холокоста
В Одессе в здании Русского театра состоялось траурное собрание, отмечая День памяти жертв Холокоста.
27 января весь мир вспоминает те страшные события, которые произошли с еврейским народом.
Участие приняли руководители города Одессы и области, представители дипломатических миссий, представители еврейской общины Одессы и региона, члены Одесской ассоциации евреев, пережившие гетто и нацистские концлагеря, представители Одесского музея Холокоста, представители Израильского культурного центра.
Собравшиеся почтили память всех, кто погиб от жестокости, на которую только способно человеческое существо.
Крайне важно сохранить память о том, что было пережито в период Холокоста. Он является символом наибольшего проявления ненависти в истории человечества. Нужно всегда помнить о трагедии и не допустить подобного реванша абсолютного зла.
Источник: Правда за Одессу
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