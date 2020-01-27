В Одессе предупредили об опасностях коронавируса и дали рекомендации

В Одессе рассказали, каким образом можно уберечь себя от проявлений столь тяжелого заболевания, как коронавирус.

Информация была получена из письма ВОЗ, направленное украинскому правительству. Рекомендации даются общие, так как пока коронавирус мало изучен.

Замдиректора Одесского лабораторного центра МОЗ Украины Сергей Дементьев сообщил следующее: "Всемирная организация охраны здоровья направила письмо, в котором дает критерии обозначения инфицирования коронавирусом, а также прилагает опросник для пациентов с подозрением на заболевание и общие рекомендации для населения. Соответственная информация была направлена в городской и областной депаратмент здравоохранения, был проинформирован одесский аэропорт и пограничная служба".

Сообщают, что обнаруженный в Китае вирус изучен пока мало, поэтому и рекомендации даются общие:

повременить с поездкой в Китай;

ограничить контакт с продуктами животного происхождения;

активно пользоваться средствами индивидуальной защиты (мыть руки, следить за гигиеной);

если заболели, не заниматься самолечением, обратиться за медпомощью;

избегать контакта с больными, имеющими симптомы гриппа;

В нашем городе отсутствуют системы для определения коронавируса. В случае наличия у человека симптомов заболевания, будут проводиться исследования на грипп, после этого на ОРВИ. Только получив отрицательные результаты, анализы пациента направят в Киев и после этого в Лондон.

В Китае уже 2800 человек заболели. По официальным данным - 24 летальных исхода за последние сутки. Под наблюдением 3800 человек.

od-news.com

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