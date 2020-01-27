В Одессе правоохранители попались на мошенничестве

Двух правоохранителей обвиняют в постановочном задержании с целью получить денежную прибыль.

Согласно результатам расследования, два предпринимателя обратились к иностранному гражданину с целью приобретения в Польше сельскохозяйственной техники и доставки ее в Украину. За свои услуги иностранец запросил 19700 евро. Однако посредник решил обхитрить бизнесменов и вступил в сговор с двумя правоохранителями. В день, когда состоялась передача затребованной суммы, за иностранцем приехали люди в форме, надели на него наручники и увезли вместе с деньгами. Позже мошенники разделили между собой добычу.

Позже иностранного гражданина, который числился в международном розыске за мошенничество в Польше, задержали. Во время обыска у него обнаружили несколько паспортов с его фото, но на разные имена, деньги, наркотики и боеприпасы.

Фото: пресс-служба ГБР

od-news.com

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