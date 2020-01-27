В Одессе на Таирова горело авто
В Одессе на Таирова в ночное время был совершен очередной поджог легкового автомобиля.
Спасатели были вызваны 26 января в 00:47. Пожар был ликвидирован в 01:04 на площади 2 кв.м.
Известно, что автомобиль марки Mazda был припаркован возле дома по ул. Ак. Королева, 85.
Предварительной версией о поджоге поделился участковый. Он сказал, что об этом свидетельствуют характерные следы возгорания, оставшиеся на корпусе машины.
Это, к сожалению, не первый случай на Таирова. Не так давно на ул. Вильямса среди ночи было сожжено два автомобиля.
По материалам: УСИ
...