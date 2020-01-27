В Одессе на Таирова горело авто

В Одессе на Таирова в ночное время был совершен очередной поджог легкового автомобиля.

Спасатели были вызваны 26 января в 00:47. Пожар был ликвидирован в 01:04 на площади 2 кв.м.

Известно, что автомобиль марки Mazda был припаркован возле дома по ул. Ак. Королева, 85.

Предварительной версией о поджоге поделился участковый. Он сказал, что об этом свидетельствуют характерные следы возгорания, оставшиеся на корпусе машины.

Это, к сожалению, не первый случай на Таирова. Не так давно на ул. Вильямса среди ночи было сожжено два автомобиля.

По материалам: УСИ

od-news.com

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