В Одессе из-за сильного тумана нарушена работа аэропорта: подробности ЧП

В результате сгустившегося над Одессой и регионом тумана, 26 января была вновь нарушена работа международного аэропорта.

Стало известно, что в результате этого, 120 пассажиров были вынуждены переночевать в Стамбуле. Всех пассажиров авиакомпания Turkish Airlines перенесла на рейс, который должен был отправиться в 13 часов.

Из-за ночного тумана сотни пассажиров не смогли добраться в Одессу. Поздно вечером рейс из Шарм-эш-Шейха авиакомпании Azur отправился в Борисполь, а рейсы МАУ и Turkish Airlines из Стамбула были отменены.

27 января с утра ситуация по прежнему оставалась сложной, поэтому вслед за ночным, был отменен и утренний рейс.

Как делились в соцсетях пассажиры: "Уже два рейса "Турецкие авиалинии" отменили. Вчерашний в 00:15 и сегодняшний в 9:30. Десятки пассажиров с двух рейсов застряли в аэропорту. Уже 15 часов ждем. Ночевали тут".

od-news.com

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