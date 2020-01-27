Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

В Одессе из-за сильного тумана нарушена работа аэропорта: подробности ЧП

seo 0 Comment , , , ,
В Одессе из-за сильного тумана нарушена работа аэропорта: подробности ЧП
В результате сгустившегося над Одессой и регионом тумана, 26 января была вновь нарушена работа международного аэропорта.
Стало известно, что в результате этого, 120 пассажиров были вынуждены переночевать в Стамбуле. Всех пассажиров авиакомпания Turkish Airlines перенесла на рейс, который должен был отправиться в 13 часов.
Из-за ночного тумана сотни пассажиров не смогли добраться в Одессу. Поздно вечером рейс из Шарм-эш-Шейха авиакомпании Azur отправился в Борисполь, а рейсы МАУ и Turkish Airlines из Стамбула были отменены.
27 января с утра ситуация по прежнему оставалась сложной, поэтому вслед за ночным, был отменен и утренний рейс.
Как делились в соцсетях пассажиры: "Уже два рейса "Турецкие авиалинии" отменили. Вчерашний в 00:15 и сегодняшний в 9:30. Десятки пассажиров с двух рейсов застряли в аэропорту. Уже 15 часов ждем. Ночевали тут".

 

Это будет интересно:

Туман в районе аэропорта Одессы стал причиной отмены рейсовТуман в районе аэропорта «Одесса» стал причиной отмены рейсов В Одессу вернулся турецкий лоукостерВ Одессу вернулся турецкий лоукостер Default ThumbnailВ Одесской области во время сильного тумана произошла трагедия В Одессе из-за сильного ветра рухнуло дерево: пострадало автоВ Одессе из-за сильного ветра рухнуло дерево: пострадало авто Из-за плотного тумана в Одессе самолет из Египта не мог приземлитьсяИз-за плотного тумана в Одессе самолет из Египта так и не смог приземлиться
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE