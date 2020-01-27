В Одессе из-за сильного тумана нарушена работа аэропорта: подробности ЧП
В результате сгустившегося над Одессой и регионом тумана, 26 января была вновь нарушена работа международного аэропорта.
Стало известно, что в результате этого, 120 пассажиров были вынуждены переночевать в Стамбуле. Всех пассажиров авиакомпания Turkish Airlines перенесла на рейс, который должен был отправиться в 13 часов.
Из-за ночного тумана сотни пассажиров не смогли добраться в Одессу. Поздно вечером рейс из Шарм-эш-Шейха авиакомпании Azur отправился в Борисполь, а рейсы МАУ и Turkish Airlines из Стамбула были отменены.
27 января с утра ситуация по прежнему оставалась сложной, поэтому вслед за ночным, был отменен и утренний рейс.
Как делились в соцсетях пассажиры: "Уже два рейса "Турецкие авиалинии" отменили. Вчерашний в 00:15 и сегодняшний в 9:30. Десятки пассажиров с двух рейсов застряли в аэропорту. Уже 15 часов ждем. Ночевали тут".
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