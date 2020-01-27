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В Одессе два иностранца обокрали клиента салона

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В Одессе два иностранца обокрали клиента салона

Как рассказали на страницах соцсети, 26 января двое мужчин, судя по внешности и акценту относящиеся к жителям стран Закавказья, вошли в салон красоты на ул.Космонавтов, но не для того, чтобы постричься. Воспользовавшись тем, что посетитель занят, а вещи непредусмотрительно оставил висеть на вешалке недалеко от двери, они осмотрели его карманы, забрали найденную там наличность и покинули помещение.

Согласно словам потерпевшего, было украдено 1500 грн., однако по непонятным причинам, обращаться в полицию за помощью мужчина отказался. Эта история может послужить предостережением для других посетителей, и они не станут оставлять в карманах верхней одежды деньги и ценные вещи.

По материалам: Первый городской

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