В Одессе для бездомных устроили настоящий пир

В Одессе для бездомных людей в прошлые выходные устроили настоящий праздник. Для них подготовили деликатес в виде красной икры.

Для того, чтобы бездомные люди, которых кормят на Привокзальной площади обедами, хоть немного порадовались, волонтер пожертвовал 4 килограмма деликатесного продукта.

Об этой доброй акции написал на своей странице в соцсетях волонтер Тамерлан Баннура: "Красиво жить не запретишь. Сегодня кормили бездомных красной икрой. Обеспечиваем обедами бездомных каждую субботу и воскресенье на протяжении 9 лет. Обычно кормим первым, вторым, борщом, чаем, и так далее. А с икрой так получилось, нам пожертвовали. Некоторые сказали, я такого давно не ел - забыл, когда в последний раз кушал икру".

od-news.com

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