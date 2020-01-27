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С мая одесситы смогут летать на Крит

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С мая одесситы смогут летать на Крит

Начиная с 19 мая 2020 г. лоукостер SkyUp Airlines планирует запустить прямой рейс из Одессы на Крит. Поэтому все желающие могут отправиться по делам или просто на отдых без пересадок. Отправление самолетов будет осуществляться каждый вторник, что поможет заранее запланировать вылет. Стоимость такого перелета в одну сторону будет составлять от 3402 грн.

Стоит отметить, что тем, кому нужно попасть на Корфу или Закинф, можно отправиться в аэропорт Киева, откуда эта же авиакомпания собирается запустить прямые рейсы из столицы на эти греческие острова.

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