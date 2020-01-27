Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

Одесский нотариус помог мошенникам отобрать дом у больного человека

seo 0 Comment , , , , ,
Одесский нотариус помог мошенникам отобрать дом у больного человека
Нотариус, осуществляющая свою деятельность в Одессе, помогла мошенникам завладеть правом на дом и земельный участок, принадлежащие их заболевшему родственнику.
Прокуратура Белгород-Днестровского сообщила о подозрении частному нотариусу.
При отсутствии хозяина недвижимого имущества, нотариус заверила доверенность от его имени. Данным документом поспешил воспользоваться гражданский супруг двоюродной сестры обманутого мужчины. С помощью документа мошенник обманул другого нотариуса, чтобы якобы от имени собственника, сделать дарственную на дом и участок своей гражданской супруге.
Двоим подозреваемым объявлено подозрение в мошенничестве. Их делом занимается Белгород-Днестровский райсуд.
Нотариусу в свою очередь также объявлено подозрение в злоупотреблении полномочиями ради получения выгоды.

 

Это будет интересно:

Одесский нотариус подделала документы на наследствоОдесский нотариус подделала документы на наследство Проект в Одессе помог более 1500 бездомным животным найти свой домПроект в Одессе помог более 1500 бездомным животным найти свой дом В Одессе мошенникам удается продать фальшивые билеты в киноВ Одессе мошенникам удается продавать фальшивые билеты в кино Одесский журналист признался: "Без вас я бы, скорее всего, не выжил"Одесский журналист обратился к тем, кто ему помог: «Без вас я бы, скорее всего, не выжил» В Одессе не смогли у попрошайки отобрать детейВ Одессе не смогли у попрошайки отобрать детей
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE