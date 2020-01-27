Одесский нотариус помог мошенникам отобрать дом у больного человека

Нотариус, осуществляющая свою деятельность в Одессе, помогла мошенникам завладеть правом на дом и земельный участок, принадлежащие их заболевшему родственнику.

Прокуратура Белгород-Днестровского сообщила о подозрении частному нотариусу.

При отсутствии хозяина недвижимого имущества, нотариус заверила доверенность от его имени. Данным документом поспешил воспользоваться гражданский супруг двоюродной сестры обманутого мужчины. С помощью документа мошенник обманул другого нотариуса, чтобы якобы от имени собственника, сделать дарственную на дом и участок своей гражданской супруге.

Двоим подозреваемым объявлено подозрение в мошенничестве. Их делом занимается Белгород-Днестровский райсуд.

Нотариусу в свою очередь также объявлено подозрение в злоупотреблении полномочиями ради получения выгоды.

od-news.com

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