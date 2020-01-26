В Одесскую область привлекают молодых врачей с помощью денежной помощи
Единоразовая помощь молодому врачу составляет 40 тысяч гривен. Эти деньги обещают выплачивать врачам, которые захотят работать в селах Арцизского района.
Такие условия предусмотрены в рамках районной программы "Кадры", которую приняли ещё три года назад.
Инициатором стал возглавлявший в то время Арцизскую РГА Сергей Парпуланский при поддержке главы районного совета Юрия Карабаджака и депутатов.
Работающим врачам, а также тем, кто приедет работать, оплачивается и арендная плата жилья в размере 1500 гривен каждый месяц, и коммунальные услуги.
В программе предусмотрена и покупка жилья для молодых специалистов.
Программа утверждена также на 2020-2022 годы, тем самым продолжая привлекать в Арцизский район медиков.
По материалам: bessarabia.in.ua
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