В Одесскую область привлекают молодых врачей с помощью денежной помощи

Единоразовая помощь молодому врачу составляет 40 тысяч гривен. Эти деньги обещают выплачивать врачам, которые захотят работать в селах Арцизского района.

Такие условия предусмотрены в рамках районной программы "Кадры", которую приняли ещё три года назад.

Инициатором стал возглавлявший в то время Арцизскую РГА Сергей Парпуланский при поддержке главы районного совета Юрия Карабаджака и депутатов.

Работающим врачам, а также тем, кто приедет работать, оплачивается и арендная плата жилья в размере 1500 гривен каждый месяц, и коммунальные услуги.

В программе предусмотрена и покупка жилья для молодых специалистов.

Программа утверждена также на 2020-2022 годы, тем самым продолжая привлекать в Арцизский район медиков.

По материалам: bessarabia.in.ua

od-news.com

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