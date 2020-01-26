Новости Одесской области Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

В Одесской области задержали похитителя велосипедов

seo 0 Comment , , ,

В Одесской области задержали похитителя велосипедов

В Подольске в полицию обратился местный житель, который сообщил, что кто-то украл два принадлежавших ему велосипеда. Стоимость имущества, которое мужчина хранил во дворе, было оценено в 2000 грн.

Вскоре правоохранители сумели установить личность подозреваемого вора, которым оказался сосед заявителя. Мужчина 59 лет признался в содеянном преступлении и свои действия объяснил отсутствием работы. Похищенные двухколесные транспортные средства он собирался продать. Украденные велосипеды изъяли и вернули законному владельцу, а в отношении вора начали уголовное дело, и теперь ему грозит тюремное заключение на срок до 3 лет.

Это будет интересно:

В Одесской области задержали похитителя сейфаВ Одесской области задержали похитителя сейфа В Одесской области задержали похитителя мобильниковВ Одесской области задержали похитителя мобильников задержали похитителя мобильного телефона В Одесской области задержали похитителя мобильного телефона В Одесской области задержали похитителя топливаВ Одесской области задержали похитителя топлива В Одесской области задержали похитителя селитрыВ Одесской области задержали похитителя селитры
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE