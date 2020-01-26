В Одесской области задержали похитителя велосипедов

В Подольске в полицию обратился местный житель, который сообщил, что кто-то украл два принадлежавших ему велосипеда. Стоимость имущества, которое мужчина хранил во дворе, было оценено в 2000 грн.

Вскоре правоохранители сумели установить личность подозреваемого вора, которым оказался сосед заявителя. Мужчина 59 лет признался в содеянном преступлении и свои действия объяснил отсутствием работы. Похищенные двухколесные транспортные средства он собирался продать. Украденные велосипеды изъяли и вернули законному владельцу, а в отношении вора начали уголовное дело, и теперь ему грозит тюремное заключение на срок до 3 лет.

od-news.com

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