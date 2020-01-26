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В Одесской области сознательный житель вернул потерянные инкассаторами деньги в банк

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В Одесской области сознательный житель вернул потерянные инкассаторами деньги в банк

В г.Южный на ул.Химиков недалеко от жилого дома сотрудником КП «Муниципальная стража» был найден пакет с деньгами. Так как сумма была достаточно крупная — 200000 грн., о находке сообщили в полицию. Но там звонившему не поверили и даже пригрозили привлечь за подобную шутку к административной ответственности и составить соответствующий протокол.

Тогда мужчина  тщательно рассмотрел упаковку и, увидев название банка, направился в одно из ближайших отделений этого учреждения. Как выяснилось, эти купюры действительно принадлежали данному банку и утром случайно выпали из машины инкассаторов.

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