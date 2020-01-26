В Одессе женщина ради гулянки оставила маленьких детей

Жители одного из домов, расположенных на ул.Семинарской, обратились в полицию, сообщив о двух брошенных детях.

Прибывшие патрульные полицейские от соседей узнали, что женщина заперла двух сыновей 10 и 3 лет, а сама еще вчера ушла гулять. Дети, оставшиеся без присмотра, плакали и просили им помочь. Старший мальчик, чтобы выбраться из квартиры даже хотел выпрыгнуть с окна квартиры, расположенной на 4-м этаже.

После неоднократных попыток дозвониться до горе-матери полицейским все же это удалось. Женщина вернулась в нетрезвом состоянии и впустила в дом правоохранителей. В квартире была грязь и неприятный запах, поэтому стражи порядка связались с инспектором ювенальной превенции и специалист территориального отдела по правам детей, который приехал и составил в отношении матери протокол в соответствии с ч.1 статьи 184 КУоАП.

od-news.com

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