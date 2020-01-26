В Одессе встретили Китайский Новый год
В Одессе в одном из эзотерических магазинов горожане смогли провести время с пользой для себя. 25 января собравшиеся призывали благополучие в свою жизнь в наступающем году белой Металлической Крысы.
Для этого в группе среди участников был мастер по фэншуй международного класса, помогавший провести обряды - Надежда Беспалова.
Официально с 25 января год Металлической Крысы вступил в свои права, согласно китайским традициям. Группа одесситов просила у Небесного Императора Хуана Ди на весь год удачи, финансового благополучия и материального достатка.
Для прохождения обряда, нужно было пройти несколько этапов. Участники должны были определиться в каком количестве и откуда конкретно будут к ним идти деньги. После этого на красного цвета листе при помощи специальных чернил, нужно было поставить отпечаток пальца, и подписать.
Кроме того, собравшиеся написали обращение к Небесному Императору, указав сумму денежных средств, которую участники ритуала желают положить на счет в Небесном банке.
Далее, красный листок, обращение к Императору и купюры небесного банка были сожжены.
Участники узнали, что год белой Металлической Крысы открывает 7 лет процветания. Самое основное не унывать, уметь вовремя реагировать на изменения, происходящие в жизни, так как крыса является авантюрным животным. "Соответственно, чем мы хитрее и авантюрнее, тем быстрее к нам придет достаток и множество различных жизненных возможностей", - подчеркнула мастер по фэн-шуй.
По материалам: Одесская жизнь
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