В Одессе стартовал проект по развозу лекарственных препаратов

В декабре 2019 года была запущена работа пилотного проекта по сотрудничеству между публичным сектором и частной компанией по логистике в Одесской области при поддержке проекта USAID SAFEMed.

Данный пилотный проект предусматривает развоз медицинских препаратов, закупленных за счет Государственного бюджета, из Одесского областного центра социально-значимых болезней в более, чем 80 лечебно-профилактических учреждений в Одесской области.

Для осуществления поставленной задачи привлекли частную компанию логистики Farmasoft. Она отвечает необходимым критериям, придерживаясь надлежащей практики дистрибьюции лекарственных средств.

Реализация этого пилотного проекта будет осуществляться до июня 2020 года, как сообщается в социальных сетях.

od-news.com

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