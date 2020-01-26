По Одессе «гуляют» фальшивки

В Украине уже стали подделывать купюры номиналом в 200 гривен 2007 года выпуска.

Как отмечают специалисты, эта купюра является высококачественной подделкой оригинальным купюрам, о чем сообщили в Нацбанке Украины.

По полученным данным, подделку сложно отличить от оригинала и многие кассиры в торговых точках принимают купюру без тени сомнения. После этого фальшивки попадают в банк. В том числе появились фальшивые 200 гривен и в Одессе.

Каким образом можно проверить фальшивая купюра перед вами или нет?

Оригинальный образец выпускается на бумаге высокого качества, и на купюре указан год выпуска - 2007 . На фальшивой банкноте - год выпуска 2014 . Также, у фальшивок неправильные номера купюр.

od-news.com

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