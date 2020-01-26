Несколько одесских заведений отмечены Всеукраинской премией Best WC

Девиз Всеукраинской премии "Best WC: Лучшая туалетная комната" звучит так: "Культура начинается с туалета". Организатором выступает Музей истории туалета (Киев). Данная система является единственной, которая осуществляет оценивание туалетных комнат в общественных местах, в том числе и уборных, предназначенных для людей с инвалидностью.

Как отмечают организаторы этого конкурса, его цель - привлечение внимания к лучшим туалетным комнатам современных санитарно-гигиенических услуг в общественных заведениях Украины. Best WC призвано находить лучших, рекомендовать их населению и развивать туалетную культуру страны.

Любое заведение Украины может подать заявку на участие в конкурсе.

Оценивая лучшие туалетные комнаты внимание жюри обращается на следующее:

- санитарное состояние;

- современное техническое оснащение;

- удобство при посещении уборной;

- креативное оформление помещения туалетной комнаты.

Всего жюри выбрало и наградило 25 лучших уборных в стране. Так, в номинации "Инклюзивный туалет" среди победителей есть одесский ресторан Bernardazzi, а в номинации "Отели, рестораны, кафе" фигурирует как вышеупомянутое заведение, так и Dvor 12

od-news.com

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