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Несколько одесских заведений отмечены Всеукраинской премией Best WC

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Несколько одесских заведений отмечены Всеукраинской премией Best WC
Девиз Всеукраинской премии "Best WC: Лучшая туалетная комната" звучит так: "Культура начинается с туалета". Организатором выступает Музей истории туалета (Киев). Данная система является единственной, которая осуществляет оценивание туалетных комнат в общественных местах, в том числе и уборных, предназначенных для людей с инвалидностью.
Как отмечают организаторы этого конкурса, его цель - привлечение внимания к лучшим туалетным комнатам современных санитарно-гигиенических услуг в общественных заведениях Украины. Best WC призвано находить лучших, рекомендовать их населению и развивать туалетную культуру страны.
Любое заведение Украины может подать заявку на участие в конкурсе.
Оценивая лучшие туалетные комнаты внимание жюри обращается на следующее:
- санитарное состояние;
- современное техническое оснащение;
- удобство при посещении уборной;
- креативное оформление помещения туалетной комнаты.
Всего жюри выбрало и наградило 25 лучших уборных в стране. Так, в номинации "Инклюзивный туалет" среди победителей есть одесский ресторан Bernardazzi, а в номинации "Отели, рестораны, кафе" фигурирует как вышеупомянутое заведение, так и Dvor 12

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