Лучший фильм 2019 года украинского производства показывают в Одессе

Лучший по мнению кинокритиков фильм-комедия "Мої думки тихі" в 2019 году доступен к просмотру в кинотеатрах Одессы с 16 января.

С момента премьеры о нем уже оставлено множество хороших отзывов в социальных сетях.

В 2019 году этот фильм получил две награды в рамках Одесского кинофестиваля:

1) приз зрительских симпатий;

2) лучшая женская роль.

На фестивале в Карловых Варах этот же фильм завоевал спецприз жюри и премию "Открытие года", премию за лучшую роль, которую сыграла Ирма Витовская на Нацпремии кинокритиков Киноколо 2019 .

Составить собственное впечатление о кинокомедии, завоевавшей сердца многих зрителей в Украине, одесситы смогут до 29 января. Показы проходят в Синемасити и Мультиплексе.

od-news.com

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