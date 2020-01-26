Лучший фильм 2019 года украинского производства показывают в Одессе
Лучший по мнению кинокритиков фильм-комедия "Мої думки тихі" в 2019 году доступен к просмотру в кинотеатрах Одессы с 16 января.
С момента премьеры о нем уже оставлено множество хороших отзывов в социальных сетях.
В 2019 году этот фильм получил две награды в рамках Одесского кинофестиваля:
1) приз зрительских симпатий;
2) лучшая женская роль.
На фестивале в Карловых Варах этот же фильм завоевал спецприз жюри и премию "Открытие года", премию за лучшую роль, которую сыграла Ирма Витовская на Нацпремии кинокритиков Киноколо 2019.
Составить собственное впечатление о кинокомедии, завоевавшей сердца многих зрителей в Украине, одесситы смогут до 29 января. Показы проходят в Синемасити и Мультиплексе.
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