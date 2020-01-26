Государственным космическим агентством поручили заняться одесситу

Одессит, известный бизнесмен Владимир Усов, стал во главе Государственного космического агентства.

Информация об этом появилась на сайте Кабинета Министров Украины.

Известно, что Владимиру Усову 36 лет и в нашем городе в бизнес-кругах его знают, как со-основателя цифрового издательства Guntenbergz, а также сервиса Kwambio, занимающегося 3-D печатью. В прошлом году именно в Kwambio стали печатать костные импланты, прошедшие уже клинические испытания в нашей стране.

Владимир Усов прошел конкурсный отбор на эту должность, набрав 10 баллов.

На своей новой должности успешный одессит и талантливый бизнесмен хочет корпоратизировать государственные предприятия, создать экосистему космических стартапов.

Первыми переменами должны стать реорганизация завода "Южмаш" и КБ "Южное" в акционерные общества.

Как считает новый руководитель, у космической отрасли Украины две перспективы в ближайшие три года: активно меняться, либо умереть.

od-news.com

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