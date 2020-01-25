Жители Одессы провели акцию протеста

Утром на поселке Котовского на ул.Семена Палия жители ЖК «Острова» провели акцию протеста. Они 30 минут с плакатами ходили по пешеходному переходу, требуя сделать в их домах нормальное электроснабжение.

Как рассказали протестующие, в их домах наблюдаются скачки напряжения, из-за чего часто отключается свет, и не работают лифты, что создает жильцам многоэтажек проблемы. Это началось осенью 2019 г. из-за перебитого кабеля, и теперь не могут найти виновных. Одной из наиболее вероятных версий является повреждение коммуникации тепловиками, когда они занимались в этом районе ремонтными работами, но эта служба не признает за собой эту вину.

По материалам: Культурометр

od-news.com

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