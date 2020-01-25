В Одесской области задержаны разбойники, напавшие на фермера

Правоохранителям удалось установить и задержать разбойников, напавших на фермераради ограбления в Окнянском районе.

Нарушителей задержали непосредственно во время нападения, ими оказались сержант полиции 27 лет и его коллега 29 лет, который был уволен с должности еще в 2019 г., а также еще два сообщника. Задержание преступников в доме потерпевшего помогло предотвратить преступление.

Еще одного члена банды задержали в Одессе, где он ждал подельников для разделения награбленного. Остальных участников преступления объявили в розыск.

Начато уголовное дело в соответствии с ч.3 статьи 187 УК Украины. Сейчас задержанных проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

od-news.com

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