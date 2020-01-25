В Одессе задержана женщина-«минерша»: подробности

24 января во второй половине дня неизвестная женщина позвонила на горячую линию и сообщила о минировании прокуратуры. Из-за того, что звонившая не уточнила, какая именно прокуратура находится под угрозой, правоохранителям, кинологам и взрывотехникам пришлось проверять все здания. К счастью, информация о минировании оказалась ложной.

Вскоре было установлено, что звонок поступил с одного таксофона, расположенного в Киевском районе города. Вскоре установили личность и задержали саму нарушительницу. Ею оказалась местная жительница 57 лет, которая призналась в содеянном нарушении.

В отношении женщины начато уголовное дело в соответствии с ч.1 статьи 259 УК Украины.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...