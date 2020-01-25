В Одессе задержали очередного грабителя: подробности

Как стало известно, в заведения злоумышленник проникал, взломав при помощи отвертки входные двери, после чего похищал всю наличность из кассы.

Задержание взломщика, которым оказался житель Харькова 18 лет, произвели в то время, когда он обокрал еще одно заведение, расположенное на территории Приморского района. При обыске у подозреваемого обнаружили и изъяли вещественные доказательства его причастности к ограблению.

Теперь вора поместили под стражу и начали в отношении его уголовное дело в соответствии с ч.3 статьи 185 УК Украины. Сейчас проверяют причастность парня к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Одессы.

od-news.com

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