В Одессе задержали «куликовского» грабителя
В ночь на 24 января на Куликовом поле злоумышленник ограбил прохожего.
Как стало известно, грабитель напал на мужчину 24 лет и под угрозой применения ножа заставил отдать мобильный телефон, золотую цепочку и даже обручальное кольцо. После того, как преступник получил желаемое, сразу поспешил уйти.
Потерпевший сразу обратился за помощью в полицию, и вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался житель области 26 лет, на допросе он не отрицал своей вины, но к моменту задержания успел сдать свою добычу в ломбард.
Теперь на злоумышленника начато уголовное дело по факту разбойного нападения.
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