В Одессе задержали «куликовского» грабителя

В ночь на 24 января на Куликовом поле злоумышленник ограбил прохожего.

Как стало известно, грабитель напал на мужчину 24 лет и под угрозой применения ножа заставил отдать мобильный телефон, золотую цепочку и даже обручальное кольцо. После того, как преступник получил желаемое, сразу поспешил уйти.

Потерпевший сразу обратился за помощью в полицию, и вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался житель области 26 лет, на допросе он не отрицал своей вины, но к моменту задержания успел сдать свою добычу в ломбард.

Теперь на злоумышленника начато уголовное дело по факту разбойного нападения.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...