В Одессе школьный экопроект вышел на финишную прямую
В Одессе в период с 22 по 25 января проходит завершающий этап школьного проекта "Время сортировать" - экочеллендж "Моя жизнь - 0 отходов".
Школьники, учащиеся 12 школьных учреждений, смогут в рамках челленджа представить свои достижения по раздельному сбору вторичного сырья.
Задача проекта - формирование у подрастающего поколения культуры ответственного потребления.
Экочелленджи проводятся в следующих школах (в некоторых уже прошли):
22 января - на базе Одесского УВК №4 "Общеобразовательная школа I-III ступеней - гимназия"
23 января - на базе Одесской общеобразовательной школы №92;
24 января - в Общеобразовательной школе №26;
25 января - на базе Одесской гимназии №5.
Челлендж состоит из следующих этапов, которые должны пройти участники:
- проведение специальных мастер-классов по изготовлению игрушек из корковых пробок, шерсти, "Хендмейд-переработка пластика";
- показ экоинсталляций, одежды из вторсырья, подготовленные школьниками общеобразовательных учреждений, которые принимают участие в экочеллендже;
- презентация результатов достигнутых членами команд, в которые входят ученики в рамках проекта "Время сортировать";
- выступление Никиты Шульги "Компостирование в школах". Никита является победителем многих международных конкурсов, соучредителем проекта "Компол";
- награждение победителей школьного проекта, участвующих в сортировке бытовых отходов.
По материалам: сайт Одесского горсовета
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