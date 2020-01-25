В Одессе школьный экопроект вышел на финишную прямую

В Одессе в период с 22 по 25 января проходит завершающий этап школьного проекта "Время сортировать" - экочеллендж "Моя жизнь - 0 отходов".

Школьники, учащиеся 12 школьных учреждений, смогут в рамках челленджа представить свои достижения по раздельному сбору вторичного сырья.

Задача проекта - формирование у подрастающего поколения культуры ответственного потребления.

Экочелленджи проводятся в следующих школах (в некоторых уже прошли):

22 января - на базе Одесского УВК №4 "Общеобразовательная школа I-III ступеней - гимназия"

23 января - на базе Одесской общеобразовательной школы №92;

24 января - в Общеобразовательной школе №26;

25 января - на базе Одесской гимназии №5.

Челлендж состоит из следующих этапов, которые должны пройти участники:

- проведение специальных мастер-классов по изготовлению игрушек из корковых пробок, шерсти, "Хендмейд-переработка пластика";

- показ экоинсталляций, одежды из вторсырья, подготовленные школьниками общеобразовательных учреждений, которые принимают участие в экочеллендже;

- презентация результатов достигнутых членами команд, в которые входят ученики в рамках проекта "Время сортировать";

- выступление Никиты Шульги "Компостирование в школах". Никита является победителем многих международных конкурсов, соучредителем проекта "Компол";

- награждение победителей школьного проекта, участвующих в сортировке бытовых отходов.

По материалам: сайт Одесского горсовета

od-news.com

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