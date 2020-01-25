В Одессе арестовали клофелинщиков: подробности

В ночь на 27 декабря в одном из одесских развлекательных заведений два жителя Азербайджана целенаправленно познакомились с одной молодой парой. Вскоре они подсыпали в напитки новых знакомых клофелин, а когда молодым людям стало плохо, вызвались отвезти их в больницу. Уже в машине потерпевшие потеряли сознание, тогда злоумышленники забрали у своих жертв деньги, мобильные телефоны, украшения и даже одежду из меха. После этого они оставили молодых людей на одной из улиц, а сами уехали.

Правоохранителям удалось найти и задержать этих «любителей» колфелина. При обыске помимо похищенных вещей было обнаружено огнестрельное и холодное оружие. Теперь злоумышленники арестованы и в отношении их начато уголовное дело. Расследование продолжается, и сейчас проверяют их причастность к аналогичным преступлениям.

od-news.com

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