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Убийца Даши Лукьяненко: что известно из СИЗО

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Убийца Даши Лукьяненко: где он сейчас и что известно
Стала известна информация о том, как проходят будни подозреваемого в жестоком убийстве 11-летней Даши Лукьяненко из Ивановки, Николая Тарасова.
22-летний подозреваемый в убийстве девочки, находится в камере, где есть и другие заключенные.
От Тарасова жалобы на какие-то притеснения, исходящие от сокамерников, не поступают. Кроме него там еще находятся три человека.
С декабря родственники его не навещали, хотя запрета на свидание нет. Согласно законодательству, заключенных родственники могут навещать три раза в месяц на время от 1 до 4 часов за одно посещение.

Фото: Пушкинская

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