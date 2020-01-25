Одесский Куяльник хотят сделать национальным природным парком

Уникальный одесский курорт Куяльник, возможно, будет иметь новый статус, позволяющий сохранить и защитить его.

Одесские власти хотят, чтобы территория Куяльницкого лимана в Одесской области, стала национальным природным парком.

Об этом стало известно из сообщения ОГА, где ссылаются на департамент экологии и природных ресурсов ОГА, возглавляемый Аланом Джиоевым.

Отмечается, что в Одесской области будет создан национальный природный парк "Куяльницкий", размещенный на территории Лиманского, Беляевского, Ивановского районов Одесской области и Одессы.

Как написано у Алана Джиоева: "В 2020 году департамент экологии и природных ресурсов сформирует проект создания национального природного парка "Куяльницкий". После этого мы передадим его в Министерство энергетики и защиты окружающей среды. Эта инициатива позволит защитить и сохранить уникальный курорт".

od-news.com

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