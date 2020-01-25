Одесситка создала в мозаике знаменитые «Ирисы» Ван Гога

Одесситка О.Новак сделала известный шедевр Ван Гога «Ирисы» из мозаики. Для этого ей потребовалось 12 кг кусочков стекла всевозможных цветов. В результате получилось мозаичное полотно размером 110×85 см, на сотворение которого ушло около 2 месяцев.

Как рассказала сама автор, оригинал выполнен масляными красками, и было не просто подобрать из ограниченной палитры мозаики подходящие оттенки. Поэтому она старалась при помощи чередования цветовых пятен и тонких контуров передать манеру и характер полотна Ван Гога.

29 января во Всемирном Клубе одесситов можно будет посетить выставку этого автора и полюбоваться другими ее работами.

По материалам: Культурометр

od-news.com

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