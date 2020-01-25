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Летом одесситы снова смогут летать в Киев и Харьков

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Летом одесситы снова смогут летать в Киев и Харьков

В летний период бюджетная авиакомпания «SkyUp Airlines» вновь возобновит свои рейсы из Одессы в Киев и Харьков.

Летом 2019 г. этот украинский лоукостер уже совершал такие перелеты, однако осенью их пришлось прервать. Это связано с тем, что из-за налогов стоимость внутренних перелетов стала даже выше перелетов в другие страны. Однако сейчас руководство авиакомпании надеется, что правительство отменит налог на добавочную стоимость на пассажирские рейсы по стране.

Руководство авиакомпании пообещало возобновить авиарейсы в Киев и Харьков, но на данный момент летнее расписание не сформировано, поэтому приобрести билеты заранее нельзя.

 

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