Задержали на выходе с неоплаченным товаром: в Одессе пытались ограбить магазин

В Одессе в одном из супермаркетов мужчина попытался вынести из супермаркета продукты, не заплатив за них.

Об инциденте сообщили в пресс-службе Полиции охраны.

В ведомство поступил вызов о том, что в супермаркете Суворовского района работниками торгового зала был замечен неизвестный, попытавшийся не привлекая к себе внимание, выйти из магазина мимо кассы. При этом у него был неоплаченный товар. Сотрудники магазина воспользовались кнопкой "срочный вызов полиции".

26-летнего мужчину задержали. У него был обнаружен товар на сумму 1600 гривен. На место инцидента вызвали сотрудников Суворовского отдела полиции Одессы.

По факту возбуждено уголовное производство по признаку ч. 1, ст. 185 (кража) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает штраф до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до 2 лет, или лишение свободы на срок до 3 лет.

od-news.com

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