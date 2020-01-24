Одесские новости Происшествия ТОП Новости 

В одесском аэропорту задержали владельца поддельного паспорта

seo 0 Comment , ,

В одесском аэропорту задержали владельца поддельного паспорта

В аэропорту Одессы сотрудники пограничной службы задержали владельца поддельных документов, прибывшего рейсом из Стамбула.

У одного из пассажиров турецкого рейса обнаружили, что его паспорт поддельный. В процессе общения с нарушителем 35 лет выяснилось, что сам он является жителем Узбекистана, однако свои слова мужчина не смог подтвердить из-за отсутствия настоящих документов. Паспорт, при помощи которого он пытался проникнуть в нашу страну, был куплен в Турции за 2000 дол. США.

Мужчине отказали во въезде на территорию нашей страны, поддельные документы у него изъяли и ближайшим рейсом отправят обратно в Турцию.

Это будет интересно:

В Одесском аэропорту иностранец предложил пограничникам большую взяткуВ Одесском аэропорту иностранец предложил пограничникам большую взятку В Одессе пограничники за взятку задержали жителя РФВ Одессе пограничники за взятку задержали жителя РФ В Одесском аэропорту за взятку задержали иностранцаВ Одесском аэропорту за взятку задержали иностранца В Одесском аэропорту пытались подкупить пограничниковВ Одесском аэропорту пытались подкупить пограничников В аэропорту Одессы задержали иностранцев с поддельными документамиВ аэропорту Одессы задержали иностранцев с поддельными документами
Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...

    Комментарии для сайта Cackle
    powered by CACKLE