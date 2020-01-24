В одесском аэропорту задержали владельца поддельного паспорта

В аэропорту Одессы сотрудники пограничной службы задержали владельца поддельных документов, прибывшего рейсом из Стамбула.

У одного из пассажиров турецкого рейса обнаружили, что его паспорт поддельный. В процессе общения с нарушителем 35 лет выяснилось, что сам он является жителем Узбекистана, однако свои слова мужчина не смог подтвердить из-за отсутствия настоящих документов. Паспорт, при помощи которого он пытался проникнуть в нашу страну, был куплен в Турции за 2000 дол. США.

Мужчине отказали во въезде на территорию нашей страны, поддельные документы у него изъяли и ближайшим рейсом отправят обратно в Турцию.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...