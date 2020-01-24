В Одессе задержан похититель электроинструментов

Правоохранителям Приморского отделения полиции удалось задержать мужчину, укравшего электроинструменты.

Неизвестный взломал дверь в подвальное помещение, которое принадлежало одному из жителей дома, и вынес оттуда электроинструменты. Действия вора нанесли ущерб владельцу в размере примерно 20 тыс. грн.

Потерпевший 37 лет, увидев, что его обокрали, сразу обратился в полицию, и вскоре правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 39 лет, который уже был судимый за аналогичные преступления. При обыске у него нашли часть похищенных инструментов и вернули их владельцу.

В отношении задержанного злоумышленника начато уголовное дело в соответствии с ч.3 статьи 185 УК Украины.

od-news.com

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