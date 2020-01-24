В Одессе стали наводить порядок на детских площадках
Усилиями сотрудников коммунального предприятия "Горзелентрест", проводятся работы по благоустройству площадок для детских игр, расположенные в парковых зонах и скверах.
Об этом стало известно из пресс-службы КП.
Для комфортного отдыха одесситов и гостей города, приступили к ремонту в Стамбульском парке. Там были обнаружены элементы, которые либо разболтаны, либо в них вовсе нет болтов и гаек, и где имеются разного рода повреждения.
Выполняются также работы, связанные с восстановлением и ремонтом игровых, и спортивных тренажеров.
Озеленители города заняты также тем, что завозят новый песок на детские площадки в песочницы. Специально для этой цели предприятие закупило речной песок.
К настоящему времени работники предприятия уже заполнили очищенным песком детские площадки, находящиеся в Старобазарном сквере и в парке Шевченко.
По материалам: пресс-служба КП "Горзелентрест"
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