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В Одессе подросток избил ломом нового знакомого

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В Одессе подросток избил ломом нового знакомого

Местный житель 34 лет познакомился на улице с подростком 16 лет и пригласил его на пиво в чужую квартиру, в которой он занимался ремонтными работами. После выпитого алкоголя между новыми приятелями разгорелся конфликт и в результате несовершеннолетний парень избил своего нового знакомого металлическим ломом.

Пострадавшего госпитализировали, и медики сообщили о произошедшем в полицию. Вскоре правоохранители установили личность парня и задержали его. На допросе подросток не отрицал, что нанес взрослому мужчине телесные повреждения, но о причине конфликта умолчал. Теперь в отношении задержанного начато уголовное дело по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений.

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