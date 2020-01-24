В Одессе на видео попал очередной автохам, жертвой которого могли стать мать с ребенком

В Одессе на камеру уличного видеонаблюдения попал автохам, который возле Музкомедии заехал на тротуар, предназначенный для пешеходов и чуть не сбил коляску, где был малыш.

Данное происшествие произошло на пересечении Французского и Итальянского бульваров.

Автомобилист припарковал свою машину на тротуаре и тем самым перекрыл проход для пеших людей.

Видео было опубликовано на YouTube-канале КУ "Центр-077".

Из-за неправильно припаркованного авто, девушке с коляской, где был ребенок, пришлось машину обходить и в этот момент водитель неожиданно стал сдавать назад. При этом он едва не сбил мать с ребенком.

Нелестно прокомментировали случившееся сотрудники "Центра-077", но как обычно, справедливо: ""Преодолевая потоки путающейся серой массы граждан, этим гордым и свободным от "оков обязанностей" личностям приходится расчищать себе дорогу там, где ещё не "ступала шина автомобиля". Хочется отметить, что подобные ситуации хамства, проявленного водителями, уже давно перестали удивлять и возмущать граждан Одессы. А это печально". Они призывают водителей не терять человеческий облик и строго соблюдать правила дорожного движения.

od-news.com

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