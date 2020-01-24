В Одессе боролись с масштабным пожаром на полях орошения
В Одессе на Балтской дороге в районе бывшего завода "Большевик", на открытой территории возникло масштабное возгорание сухостоя. Данное ЧП произошло в четверг 23 января после полудня.
Как отметили в ведомстве ГСЧС в Одесской области, сильные порывы ветра мешали осуществлять эффективную и быструю борьбу с пламенем. Из-за быстро распространявшегося пламени, произошло возгорание пристройки к дому. Предварительно выяснили, что дом пустовал. К 15 часам пожар был локализован, а к 15:07 ликвидирован на площади 70 кв.м.
Бригадам ГСЧС удалось остановить распространение огня на площади 4 га в 17:52. И уже ночью в 22:38 полностью ликвидировать пожар.
На месте работали 22 спасателя и 5 единиц спецтехники.
По материалам: пресс-служба ГУ ГСЧС в Одесской области
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