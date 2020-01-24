Проверки заведений фаст-фуда в Одессе будут продолжены: подробности
В Одессе продолжаются проверки заведений фаст-фудов.
По поручению мэра города Одессы Геннадия Труханова, продлена работа комиссии по проверке фаст-фудов.
Об этом стало известно из сообщения, размещенного на официальном сайте Одесского горсовета. Там опубликовано распоряжение мэра об изменении сроков работы городской комиссии по обследованию временных сооружений, где готовится и реализовывается продукция быстрого приготовления.
Работа комиссии должна была завершиться еще 9 декабря 2019 года. Однако, принято решение, что работа комиссии будет продлена до 13 апреля 2020 года. До этого времени будет продолжаться обследование МАФов, находящихся в Одессе.
Эти мероприятия связаны с частыми отравлениями горожан, питающихся в заведениях фаст-фуда.
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