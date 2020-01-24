Одессит отправился из-за домашней тирании в тюрьму

В Одессе был осужден 34-летний мужчина, который систематически издевался над отчимом.

Об инциденте стало известно из пресс-службы прокуратуры Одесской области.

Следствие установило, что мужчина вместе со своей матерью жил в доме отчима, так как своего жилья у него нет.

Часто пасынок позволял себе оскорбления в адрес мужчины: грязно ругался, замахивался. Это привело как к физическим, так и психическим последствиям для жертвы домашнего насилия.

Неоднократно злоумышленник совершал воровство из дома своего отчима, за что нёс наказание согласно букве Закона.

За домашнюю тиранию одесситу назначено 240 часов общественных работ, которые не были им отработаны. На этот раз, с учетом предыдущей кражи, судом ужесточено наказание. Теперь преступник проведет за решеткой 3 года.

od-news.com

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