Дом Руссова в Одессе будут круглосуточно охранять

В Одессе Дом Руссова, который был восстановлен после нескольких пожаров, собираются круглосуточно охранять.

Для этого, Управлением капстроительства проводится поиск фирмы, которая сможет обеспечить круглосуточную охрану.

Соответствующий тендер был размещен на сайте государственных закупок ProZorro. Сумма сделки оценена в 315 тысяч гривен за 11 месяцев.

Планируется, что должна быть обеспечена охрана в дневное время: с 8:00 до 20:00 и ночная охрана - с 20:00 до 8:00 утра. На каждой смене должно быть по 4 сотрудника фирмы, охраняющих здание.

Фирма будет нести полную материальную ответственность за состояние здания.

Должен осуществляться контроль за посещениями объекта, перемещением объекта по территории, реагирование на несанкционированные проникновения, взломы, кражи, нанесение вреда, уничтожение имущества.

При этом должны быть группы быстрого реагирования, а также круглосуточная диспетчерская служба.

od-news.com

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