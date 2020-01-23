В Одесской области из-за невнимательности женщины пострадало авто

22 января в г.Измаиле Одесской области из-за невнимательности женщины-водителя пострадал автомобиль.

Речь идет о ДТП, которое произошло в дневное время на проспекте Мира. Владелица автомобиля марки «Тойота Прадо» подошла к своему транспортному средству и, не убедившись предварительно, что не создает помехи другим участникам движения, открыла дверь машины. В результате водитель, находившийся за рулем другой «Тойоты», не успел отреагировать и врезался в открытую дверь, выломав ее.

К счастью, в этом ДТП пострадал лишь автомобиль, а на невнимательную женщину прибывшие сотрудники полиции составили административный протокол в соответствии со статьей 124 КУоАП.

od-news.com

Новости отв Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

...