В Одессе задержали уличных грабителей

Одесские правоохранители задержали уличных грабителей, которые промышляли в центре города.

Как стало известно, двое парней занимались разбоем в центре Одессы, где они нападали на прохожих, избивали их, после чего отбирали ценные вещи. Уже доказано два случая нападения на людей с их участием.

При установлении личности задержанных выяснили, что грабителями являются два жителя Одесской области возрастом 20-23 года. При обыске у них был обнаружен мобильный телефон одного из заявителей. Теперь злоумышленники помещены под стражу и в отношении их начато уголовное дело в соответствии с ч.2 статьи 186 УК Украины.

Расследование продолжается, сейчас парней проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

od-news.com

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