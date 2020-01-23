В Одессе состоится выставка в честь годовщины Холокоста

В Одессе почтят память жертв Холокоста.

24 января в музее Холокоста откроется выставка "Одесса-Париж-Аушвиц. Судьба художника".

Это мероприятие приурочено к дате освобождения заключенных из концлагеря Освенцим.

О готовящемся событии сообщил Павел Козленко, являющийся директором одного из самых крупных музеев Холокоста в стране - одесского музея.

В мероприятии примет участие бывший военный, Владимир Колчинский, который освобождал Польшу от фашистских захватчиков.

Кроме того, приглашены и одесские школьники, являющиеся лауреатами всеукраинских и международных творческих конкурсов.

od-news.com

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