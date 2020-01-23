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В Одессе состоится выставка в честь годовщины Холокоста

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В Одессе состоится выставка в честь годовщины Холокоста
В Одессе почтят память жертв Холокоста.
24 января в музее Холокоста откроется выставка "Одесса-Париж-Аушвиц. Судьба художника".
Это мероприятие приурочено к дате освобождения заключенных из концлагеря Освенцим.
О готовящемся событии сообщил Павел Козленко, являющийся директором одного из самых крупных музеев Холокоста в стране - одесского музея.
В мероприятии примет участие бывший военный, Владимир Колчинский, который освобождал Польшу от фашистских захватчиков.
Кроме того, приглашены и одесские школьники, являющиеся лауреатами всеукраинских и международных творческих конкурсов.

 

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